GTA V è mattanza di mod: Take-Two rimuove tantissimi progetti popolari dei fan

Take-Two Interactive ha emesso diverse rimozioni DMCA (Digital Millennium Copyright Act) per alcune popolari mod di GTA, causando la chiusura di diversi progetti.

Per la seconda volta in meno di un anno, Take-Two, la società madre di Rockstar Games, ha preso di mira progetti mod realizzati dai fan.

Il publisher ha inviato avvisi di rimozione DMCA a diversi progetti la scorsa settimana, tra cui Vice City Overhaul, che ha portato gli asset della mappa di GTA V.

Altre mod interessate dalla rimozione includono GTA: Underground, che combinava insieme diverse mappe della serie e altri giochi. Take-Two ha anche eliminato le versioni per PC dei titoli PSP Vice City Stories e Liberty City Stories.

Secondo un post sui forum GTA, Take-Two Interactive ha accettato di consentire ai giocatori di moddare i giochi GTA a condizione che non trasferissero vecchi contenuti in nuovi giochi o contenuti online. Il post descrive in dettaglio come Take-Two sarebbe tornata su questo accordo, cambiando le regole sulle mod per non includere nuovi contenuti.

Take-Two avrebbe modificato l'accordo nel 2019 senza avvisare i giocatori. Il nuovo accordo ha anche limitato i modder dalla creazione di nuovi contenuti per giocatore singolo, inclusi mappe, veicoli e missioni.

La community è comprensibilmente frustrata, considerando che alcuni creatori hanno lavorato a progetti per oltre 15 anni. Un importante modder ha annunciato che non creerà più contenuti per la serie.

I giocatori e i modder stanno mettendo in discussione le motivazioni di Take-Two dietro i "takedown". Alcuni credono che lo sviluppatore potrebbe preparare diversi remaster di vecchi giochi o che le rimozioni potrebbero essere collegate al presunto sviluppo in corso di GTA 6.

Fonte: NME.com.