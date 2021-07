NES, SNES e N64: quattro giochi 'perduti' pronti a resuscitare! Aperti i pre-order

Se siete a favore della conservazione di videogiochi storici, l'ultimo lotto di preordini è decisamente perfetto per la vostra collezione di giochi retro.

Piko Interactive, un publisher americano specializzato nell'acquisire i diritti di giochi dimenticati e mai lanciati degli anni passati e nel dare loro il tempo di sviluppo che meritavano, ha aperto i pre-ordini per quattro giochi tramite Funstock, che afferma che la popolarità del retro-gaming è molto cresciuta negli ultimi anni.

I giochi riportati in vita sono disponibili per NES, SNES e Nintendo 64. Potete procedere ai preordini su Fustock.co.uk.

Il primo è 40 Winks per N64, un gioco platform d'azione, con 6 livelli a tema e modalità cooperativa per 2 giocatori. Poi abbiamo Tinhead per SNES, un platform con 4 mondi e 24 livelli super impegnativi. Sempre per SNES, troviamo Iron Commando, un picchiaduro con 10 livelli. Infine, Exploding Fist per NES, un gioco compatibile con la maggior parte delle console che eseguono giochi NES. Questa versione è stata migliorata per garantire un gioco più veloce ed è un titolo picchiaduro action che prende ispirazione da molti giochi di arti marziali.

I preordini rimarranno aperti fino al 16 agosto e la distribuzione di ogni gioco inizierà a ottobre.

Fonte: Nintendolife.