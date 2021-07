PS5: i giochi gratis di PlayStation Plus sembrano seguire uno schema preciso

Mentre Sony di solito annuncia la prossima serie di giochi gratuiti per PlayStation Plus l'ultimo mercoledì di ogni mese, sta facendo le cose in modo leggermente diverso quando si tratta dei giochi gratuiti PS Plus per agosto 2021. All'ultimo evento State of Play, Sony ha deciso di fare un annuncio a sorpresa, confermando uno dei giochi PS Plus gratuiti per agosto 2021, che si è rivelato essere il gioco battle royale Hunter's Arena: Legends.

Hunter's Arena: Legends sarà disponibile come download gratuito per tutti gli abbonati a PS Plus, indipendentemente dal fatto che stiano giocando su PS4 o PS5. Ciò che non è chiaro a questo punto è se Hunter's Arena: Legends sta occupando uno degli slot dei giochi gratuiti per PS4 o uno degli slot per PS5. In genere, Sony regala due giochi PS4 gratuiti e un gioco PS5 tramite PS Plus ogni mese, con occasionali sovrapposizioni. Anche in questo modo, un gioco disponibile su entrambe le console conta ancora come uno dei due giochi PS4 gratuiti o come gioco PS5 gratuito.

Fino a quando Sony non annuncerà i giochi PS Plus gratuiti per agosto 2021, non sarà chiaro se Hunter's Arena: Legends sarà il gioco PS5 gratuito o uno dei giochi PS4 gratuiti. Ma non sarebbe davvero sorprendente se Hunter's Arena: Legends contasse come il gioco PS5 PS Plus gratuito per agosto 2021. Dopotutto, continuerebbe una tendenza che si è mantenuta da quando Sony ha lanciato PlayStation 5 l'anno scorso e da quando ha iniziato a lanciare gratuitamente titoli PS5 tramite il servizio.

Sony è rimasta fedele a uno schema specifico quando si tratta di giochi gratuiti PS Plus per PS5: quasi tutti sono stati nuovi lanci, facendo il loro debutto su PS Plus nello stesso momento in cui sono stati pubblicati. Considerando questo, sembra probabile che Hunter's Arena: Legends sia il gioco PS Plus per PS5 gratuito di agosto 2021, anche se i fan dovrebbero ancora aspettare qualche chiarimento al riguardo.

Quando si guarda alla gamma di giochi PS Plus gratuiti per PS5, si vedrà che Sony si è attenuta a questo schema per quasi tutti i titoli PS5 che sono stati aggiunti al servizio PlayStation Plus. L'unica eccezione alla regola è Maneater, che è arrivato su PS Plus un paio di mesi dopo il suo lancio. Tuttavia, Sony ha effettivamente offerto rimborsi agli abbonati a PS Plus se avevano già acquistato il gioco.

Fonte: Gamerant.