Switch Pro dopo il modello OLED? La risposta ufficiale di Nintendo

La scorsa settimana, una coppia di analisti citata in un report di Bloomberg ha affermato che il nuovo modello OLED di Nintendo contiene "aggiornamenti [che] si stima costino circa $10 in più per unità", nonostante la console costi $50 in più rispetto al suo predecessore. Ora Nintendo ha compiuto l'insolito passo di confutare pubblicamente tali affermazioni.

Nintendo è tradizionalmente piuttosto tranquilla quando si tratta di voci, preferendo lasciare che siano i suoi annunci a parlare. Qui, tuttavia, l'account Twitter aziendale della società si è sentito spinto a pubblicare una dichiarazione diretta, dicendo che le affermazioni di Bloomberg, basate sul contributo di un paio di analisti del settore, sono "errate".

"Una notizia del 15 luglio 2021 (JST) ha affermato che il margine di profitto di Nintendo Switch (modello OLED) aumenterebbe rispetto a Nintendo Switch. Per garantire una corretta comprensione tra i nostri investitori e clienti, vogliamo chiarire che l'affermazione non è corretta".

We also want to clarify that we just announced that Nintendo Switch(OLED Model) will launch in October, 2021, and have no plans for launching any other model at this time. (2/2) — ?????????????IR? (@NintendoCoLtd) July 19, 2021

Nintendo ha anche affrontato la questione del vociferato modello "Switch Pro", dicendo:

"Vogliamo anche chiarire che abbiamo appena annunciato che Nintendo Switch (modello OLED) verrà lanciato nell'ottobre 2021 e non abbiamo in programma di lanciare altri modelli in questo momento".

Le parole "nessun piano" suggeriscono che se un modello Switch Pro sarà lanciato, non arriverà tanto presto. Tuttavia, forse più avanti la grande N potrebbe pensare a un modello realmente più potente di quello attuale.

