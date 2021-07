Tom Clancy: oggi Ubisoft annuncerà un nuovo gioco 'nell'universo Tom Clancy'. Ecco il gameplay

Ubisoft annuncerà un nuovo gioco ambientato nell'"universo di Tom Clancy" oggi, 19 luglio 2021.

Lo sviluppatore/publisher si è astenuto dal fornire dettagli sul reveal che si svolgerà alle 20 italiane di oggi, ma ha condiviso un curioso teaser di pochi secondi.

Il tweet si collega a un video di YouTube intitolato "New Tom Clancy's Game Worldwide Reveal". Prima del reveal, però, IGN ha avuto l'occasione di vedere da vicino il nuovo titolo e ha pubblicato un breve video di quello che possiamo aspettarci dal gioco.

Get a quick taste of a brand-new Ubisoft game right here, right now!



We had a chance to see what it looks like up close, and we can?t wait to tell you more. Keep an eye out on @Ubisoft tomorrow, July 19 at 11:15am PT for the full reveal. pic.twitter.com/nZkZB8kKNf — IGN (@IGN) July 18, 2021

Tomorrow, things are going to get wild ?



Tune in at 11AM PT / 8PM CEST for the worldwide reveal of a brand-new game in the Tom Clancy?s universe. — Ubisoft (@Ubisoft) July 18, 2021

Curiosamente, l'apostrofo nel logo di Tom Clancy è raffigurato come una X, il che potrebbe suggerire che si tratta di un gioco "crossover" che potrebbe presentare storie e personaggi provenienti da serie come Splinter Cell e The Division.

Ubisoft ha rinviato Rainbow Six Extraction di quattro mesi e Riders Republic di poco meno di due mesi.Il nuovo Rainbow Six, la cui uscita era prevista per il 16 settembre, è ora prevista per gennaio 2022, mentre Riders Republic è stato spostato dal suo lancio il 2 settembre e uscirà il 28 ottobre 2021.

Fonte: Eurogamer.net.