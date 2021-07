Death's Door, il delizioso action adventure di Devolver Digital è ora disponibile

Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore Acid Nerve e il publisher Devolver Digital hanno annunciato l'uscita di Death's Door, l'ispirato action RPG che ci mette nei panni di un corvo mietitore di anime.

Mietere le anime dei defunti, giorno dopo giorno, potrebbe sembrare monotono, ma per un Corvo è un lavoro decente. Le cose iniziano però a movimentarsi quando l'anima che dovresti raccogliere viene rubata, e tu sei costretto a inseguire il disperato ladro in un regno in cui la morte non esiste.

Nel mondo userete armi da mischia, frecce e incantesimi per sconfiggere schiere di bestie e semidei. Gli errori verranno puniti, ma le vittorie saranno ricompensate. Diventate sempre più forti personalizzando le statistiche del vostro personaggio e padroneggiando le abilità e i potenziamenti che otterrete. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer di lancio.

Death's Door è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Se il gioco vi interessa, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.