Final Fantasy Pixel Remaster potrebbe arrivare anche su console ma dipende dall'accoglienza

Final Fantasy Pixel Remaster potrebbe eventualmente arrivare anche su console, solo se ci sarà abbastanza domanda. La risposta proviene proprio da Square Enix.

Quando la collezione Final Fantasy Pixel Remaster è stata annunciata per la prima volta, i fan del franchise hanno reagito con gioia, emozione che si è tramutata subito in tristezza quando hanno scoperto che questi episodi sarebbero stati disponibili su PC e dispositivi mobile. I giochi, che includono miglioramenti al gameplay, opzioni di battaglia automatica, interfaccia utente modernizzata e una colonna sonora riarrangiata, sembrano un bel modo per godersi questi titoli classici.

Ora, in un Q&A in giapponese, Square Enix ha chiarito qualche dettaglio in più sulla serie, riconoscendo che potrebbe arrivare su altri dispositivi qualora ci fosse abbastanza domanda. In questa versione rimasterizzata, Nobuo Uematsu ha riarrangiato tutta la musica per i giochi, rendendola più adatta ai sistemi moderni, introducendo anche vari effetti sonori.

Final Fantasy Pixel Remaster consta in sei episodi: i primi tre hanno una data di uscita e saranno disponibili dal 28 luglio.

Fonte: GameReactor