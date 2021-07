Microsoft, Apple, Samsung e dispositivi quasi impossibili da riparare. L'accusa del CEO di iFixit

Microsoft, Samsung, Apple e altre importanti aziende tecnologiche sono state accusate dal co-fondatore e CEO di iFixit, Kyle Wiens, per quanto sia difficile riparare gli hardware. Wiens spiega che è difficile per i riparatori di terze parti ottenere gli strumenti e le parti necessari per riparare smartphone, laptop e altri gadget popolari.

"Abbiamo visto i produttori limitare la nostra capacità di acquistare parti", ha affermato Wiens. "C'è un produttore di batterie tedesco di nome Varta che vende batterie a un'ampia varietà di aziende. Samsung usa queste batterie nei suoi auricolari Galaxy... ma quando andiamo da Varta e diciamo possiamo comprare quella parte per la riparazione, ci dicono "No, il nostro contratto con Samsung non ci consente di venderla". Lo stiamo vedendo sempre più spesso".

Anche il Surface Laptop di Microsoft è tra i dispositivi difficili da riparare. Microsoft non è la sola a creare dispositivi difficili da aggiustare, poiché ci sono anche quelli Apple, in particolare il chip di ricarica del suo MacBook Pro. Il CEO spiega che la società che produce il chip di ricarica è soggetta a un obbligo contrattuale con Apple, quindi non venderà le parti a riparatori di terze parti.

In California, un riciclatore avrebbe distrutto pezzi di ricambio invece di venderli. "Apple smette di fornire servizi dopo sette anni, quindi dopo sette anni Apple [aveva] magazzini pieni di pezzi di ricambio, e invece di venderli sul mercato - quindi a qualcuno come me che li avrebbe acquistati con entusiasmo - loro pagavano un riciclatore per distruggerli", ha detto Wiens.

Fonte: Windowscentral.