Netflix nei videogiochi è ufficiale! Zero costi aggiuntivi e inizialmente focus sui giochi mobile

Netflix ha rivelato di più sui suoi piani per espandersi nel mercato dei videogiochi, incluso il modo in cui il servizio di abbonamento non addebiterà ai membri un costo aggiuntivo per giocare una volta che Netflix inizierà a lanciare i prodotti.

La piattaforma ha anche rivelato che nelle sue prime fasi si concentrerà sui giochi per dispositivi mobile.

In una lettera agli azionisti in vista della conference call sui guadagni finanziari trimestrali, Netflix ha dedicato una sezione per parlare di più della sua nuova impresa. La scorsa settimana Netflix ha confermato di aver assunto il veterano dirigente dei videogiochi Mike Verdu che sarà il nuovo vice president of game development.

Secondo Netflix, la società di streaming afferma di considerare "il gioco come un'altra nuova categoria di contenuti per noi, simile alla nostra espansione in film originali, animazione e TV". Netflix ha anche aggiunto che quando i giochi verranno lanciati sulla piattaforma saranno "inclusi nell'abbonamento Netflix dei membri senza costi aggiuntivi a film e serie".

Sebbene Netflix non abbia annunciato alcun titolo, la società afferma che si sta basando sui suoi precedenti sforzi su show interattivi come Black Mirror Bandersnatch e i numerosi giochi di Stranger Things pubblicati dalla compagnia.

"Inizialmente, ci concentreremo principalmente sui giochi per dispositivi mobile", scrive Netflix. "Pensiamo che sia il momento giusto per saperne di più su come i nostri membri apprezzano i giochi."

Netflix indica anche che vede i videogiochi come un progetto a lungo termine e che probabilmente c'è spazio per crescere mentre l'azienda sperimenta cosa funziona e cosa no.

Fonte: IGN.