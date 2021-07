Steam Deck: Ubisoft porterà i suoi giochi 'se il dispositivo avrà successo'. Ma forse dimentica che sono già giocabili...

Durante una conference call con gli investitori di Ubisoft, al CEO Yves Guillemot è stato chiesto quale fosse la sua opinione su Steam Deck di Valve e, in breve, la compagnia terrà d'occhio il dispositivo.

"Siamo felici di vedere Steam Deck arrivare nel settore", ha detto Guillemot. "Dimostra che c'è un flusso continuo di nuovi hardware molto innovativi in ​​arrivo sul mercato e quindi cercheremo di vedere quanto diventerà grande. Se sarà grande, saremo in grado di metterci i nostri giochi".

Attualmente Ubisoft ha oltre un centinaio di giochi disponibili su Steam, quasi tutti funzioneranno su Steam Deck al momento del lancio senza che Ubisoft debba fare nulla.

Più recentemente, tuttavia, Ubisoft ha tenuto i suoi giochi fuori da Steam e li ha lanciati tramite Ubisoft Conect e Epic Games Store. Ciò include Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion.

Forse, se Steam Deck diventa abbastanza grande, sarà un ulteriore incentivo per Ubisoft a riportare i suoi nuovi giochi su Steam e ad arrendersi alla maggiore percentuale di vendite di Valve. Steam prende tra il 20 e il 30% dalle vendite di giochi contro Epic Games Store, che richiede il 12%.

Ovviamente, i giochi di Ubisoft non hanno bisogno di essere su Steam per poter essere giocati su Steam Deck. È un PC in tutto e per tutto, il che significa che potete semplicemente installare Windows e quindi installare Ubisoft Connect o Epic Games Store.

Fonte: Rockpapershotgun.