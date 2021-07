CRASHiversario! Crash Bandicoot festeggia 25 anni con due grandi bundle

Per celebrare l'imminente 25° anniversario di Crash Bandicoot, il famoso marsupiale sta scatenando il suo bundle "CRASHiversary". Con cinque giochi completi in un unico fantastico pacchetto, i fan possono girare, schiacciare e saltare attraverso Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Crash Bandicoot 4: It's About Time e Crash Team Racing Nitro Fueled.

È disponibile anche il bundle Crash Bandicoot Quadrilogy. Quattro giochi completi in un'unica collezione ricca di azione che comprende Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Crash Bandicoot 4: It's About Time.

I bundle sono disponibili su PlayStation Store, Microsoft Store e sul Nintendo eShop (anche se in quest'ultimo caso da browser non abbiamo trovato la pagina dedicata). I bundle attualmente sono anche scontati a €64,99 e €59,99 in un'offerta davvero imperdibile.

It?s time to celebrate a CRASHiversary ?? Get 5 full games in one amazing package with the Crash Bandicoot Anniversary Bundle, to celebrate 25 years of marsupial mayhem. ?https://t.co/Y741qE3P1Khttps://t.co/7QldbAD3jUhttps://t.co/IZANHe01Rm pic.twitter.com/nTI6u20bjN — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) July 21, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non ci resta che augurare un buon compleanno all'amato Crash!