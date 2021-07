eFootball è free-to-play ma la Master League e altre modalità offline saranno DLC a pagamento

Solo nella giornata di ieri Konami ha rivelato quello che sarà il futuro di PES annunciando eFootball, un gioco free-to-play che sotto molti aspetti ha fatto storcere il naso a non pochi fan di vecchia data della serie facendoli letteralmente infuriare.

Il gioco si aggiornerà costantemente e ovviamente porrà particolare enfasi sull'aspetto online e multiplayer ma per quanto riguarda modalità offline di vario genere tra cui l'amatissima Master League? Konami ha confermato attraverso Twitter che sì, ci saranno ma che a quanto pare saranno dei DLC.

"I match cross-platform di eFootball verranno migliorati ulteriormente con un nuovo engine e bilanciati in modo da sfruttare a pieno ogni piattaforma. In aggiunta, modalità offline come la Master League verranno vendute in futuro come DLC opzionali su tutti i dispositivi compatibili".

#eFootball ? cross-platform online matches will be further improved with a new engine and adjusted to take *full* advantage of each platform.



In addition, offline modes such as "Master League" will be sold in the future as optional DLC on all compatible devices. — eFootball (@play_eFootball) July 22, 2021

Insomma sì, eFootball non è il solito PES ma alcune modalità storiche offline come la Master League ci saranno eccome, semplicemente non faranno parte del pacchetto standard e free-to-play. In questo senso sarà interessante capire quale sarà il prezzo delle singole modalità e se verranno vendute in pacchetti che si avvicinano al costo di un classico PES.

Se siete fan del solo gioco offline abbiamo quindi delle buone notizie per voi: Master League, campionati, coppe e tornei di varia natura ci saranno ma saranno opzionali e acquistabili a vostra discrezione.

Fonte: Eurogamer.net