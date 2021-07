Dead Space Remake nel trailer d'annuncio ha uno speciale easter egg dedicato al creatore del gioco

Nella giornata di ieri EA ha presentato il remake di Dead Space: per celebrare il suo annuncio è stato mostrato un trailer che nasconde un simpatico easter egg dedicato al creatore del gioco, Glen Schofield.

Dopo la presentazione, Schofield attraverso Twitter si è congratulato con EA Motive, affermando di non vedere l'ora di sapere qualcosa di più su questo remake. In una risposta, un fan ha dichiarato che all'interno del trailer è presente un easter egg dedicato proprio a lui. In un fermo immagine pubblicato dal fan, si può leggere infatti "Schofield Tools", società produttrice di alcune armi e strumenti, tra cui il famoso Plasma Cutter. Si tratta di un omaggio molto simpatico al creatore del gioco originale.

Dal suo annuncio, EA ha condiviso alcuni dettagli sul gioco: innanzitutto non avrà microtransazioni e, dato che verrà sviluppato solo per console next-gen, non ci saranno schermate di caricamento. Il Remake inoltre sarà fedele all'originale, ma avrà anche delle aggiunte alla storia.

They actually referencing you in the teaser! pic.twitter.com/7D12AUB2ad — Max Zareckiy (@shaikhulud) July 22, 2021

Attualmente Dead Space Remake non ha ancora una data di uscita, ma sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S e PS5.

Fonte: GamesRadar