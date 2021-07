Star Wars, Titanfall e...? Respawn sviluppa una 'nuova avventura single player' ambientata in un 'universo unico'

Respawn ha alcuni progetti in sospeso da un po' di tempo, inclusa una nuova IP non basata su Titanfall o Jedi: Fallen Order, ma grazie a nuovi annunci di lavoro, scopriamo alcuni nuovi dettagli. Secondo il direttore creativo Mohammad Alavi, Respawn sta lavorando a una "nuova avventura per giocatore singolo" ambientata in un "universo unico".

I nuovi annunci di lavoro di Respawn includono posizioni per technical game designer, senior combat designer e senior level designer. Gli annunci non rivelano molto, ma danno alcune idee vaghe su cosa aspettarsi dal gioco.

"Questo nuovo titolo per giocatore singolo è il parco giochi da sogno per un designer, con la libertà di innovare resa possibile dal suo universo unico", si legge negli annunci.

Il ruolo di combat designer dice ai candidati che lavoreranno su aspetti come "creazione dell'IA, armi, abilità, modello di movimento del giocatore, incontri e progressione". La progressione del giocatore è probabilmente il punto più interessante e può suggerire una sorta di elemento RPG, o almeno l'opportunità di migliorare il combattimento del vostro personaggio o le sue abilità man mano che si procede nell'avventura.

Il combat designer lavorerà anche alla creazione di meccaniche che "danno vita a incontri di combattimento ponderati che premiano il processo decisionale strategico momento per momento".

La posizione di senior technical designer afferma che i candidati "daranno vita ad armi, progressi, abilità, meccaniche, 'toys' e sistemi globali". Non è chiaro se "toys" sia un riferimento agli accessori del mondo reale o a meccaniche di gioco.

Il lead system designer avrà la responsabilità di "sviluppare sistemi di gioco con un focus su loop a lungo termine e motivazione del giocatore", il che suggerisce che il ritmo del nuovo gioco di Respawn non sarà concentrato sull'uccidere come in uno sparatutto in prima persona.

Vale anche la pena notare che il direttore creativo Mohammad Alavi era in precedenza un designer dietro le acclamate missioni Crew Expendable, All Ghillied Up e No Russian di Call of Duty. Ciò non indica necessariamente alcun aspetto del suo progetto attuale, ma mostra che Alavi ha una vasta esperienza nel regno dei giochi d'azione/sparatutto in prima persona.

Nel frattempo, Apex Legends ha appena annunciato la stagione "Emergence", che prenderà il via il 3 agosto.

Fonte: IGN.