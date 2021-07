The Last of Us di HBO avrà la celebre Anna Torv di Fringe e Mindhunter nel ruolo di Tess

Anna Torv, la star di Fringe e Mindhunter, si è unita al cast di The Last of Us di HBO.

Variety riferisce che l'attrice interpreterà Tess nello show. Nel gioco, Tess è il partner criminale di Joel prima che l'eroe del primo gioco attraversi il paese con Ellie per aiutare a fermare un'apocalisse zombie.

I fan potrebbero conoscere Torv per il suo ruolo da protagonista come Olivia Dunham in Fringe e per la sua interpretazione in Mindhunter.

L'attrice ora arriva sul set di The Last of Us, uno show in cui la HBO apparentemente ha molta fiducia e in cui sta investendo molti soldi. I giochi della serie targati Naughty Dog sono stati un successo, quindi i fan si aspettano una grande serie.

La produzione di The Last of Us è iniziata questo mese e vedrà Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli principali di Joel ed Ellie.

Fonte: Gizmodo.