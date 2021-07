Activision-Blizzard, l'ex capo Mike Morhaime si scusa con le sue dipendenti donne: "Vi ho deluso"

Il co-fondatore e capo di lunga data di Blizzard, Mike Morhaime, ha rotto il proprio silenzio su Twitter per commentare la recente controversia in cui la sua ex-compagnia è rimasta invischiata.

La denuncia avanzata dallo Stato della California contro Activision-Blizzard sulle molestie e il sessismo dilagante fra le mura degli uffici è sicuramente un argomento delicato e Morhaime, benché non sia più all'interno di Blizzard, non ha potuto far altro che scusarsi.

"Sono stato a Blizzard per 28 anni. Durante quel periodo, ho cercato molto duramente di creare un ambiente sicuro e accogliente per persone di ogni genere e provenienza. Sapevo che non era perfetto, ma chiaramente eravamo lontani da quell'obiettivo. Il fatto che così tante donne siano state maltrattate e non supportate, significa che le abbiamo deluse. Inoltre, non siamo riusciti a far sentire al sicuro le persone nel farle dire la propria verità. Non è una consolazione che altre aziende abbiano affrontato sfide simili. Volevo che fossimo diversi, migliori."

Esistono molestie e discriminazioni. Sono prevalenti nel nostro settore. È responsabilità della leadership far sentire tutti i dipendenti al sicuro, supportati e trattati in modo equo, indipendentemente dal genere e dal background. È responsabilità della leadership eliminare la tossicità e le molestie in qualsiasi forma, a tutti i livelli dell'azienda. Alle donne Blizzard che hanno sperimentato una di queste cose, sono estremamente dispiaciuto di averti deluso.".

Activision-Blizzard ha negato tutte le accuse avanzate dal tribunale, sebbene, dal momento in cui la denuncia è diventata di dominio pubblico, sempre più sviluppatori, passati e presenti, hanno testimoniato contro la compagnia, dipingendo una realtà veramente triste.

Nonostante queste scuse, molti utenti di Twitter non hanno intenzione di perdonare Morhaime, dato che diversi casi di molestie e sessismo risalirebbero ai periodi in cui era ancora alle redini di Blizzard (fino al 2018, data della sua uscita) e, pertanto, lo vedono colpevole esattamente come l'attuale leadership.

