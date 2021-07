Nintendo Wii poteva chiamarsi in modo diverso? Trapela online la lista dei nomi proposti in fase di sviluppo

Nintendo Wii è una delle console più vendute nella storia e il suo nome è ormai noto in tutto il mondo. Tuttavia, questa popolarissima console poteva avere un nome ben diverso e decisamente meno iconico.

Durante le prime fasi di sviluppo, la console era nota con il nome in codice Revolution, una prassi utilizzata anche da altri console holder per identificare il proprio hardware, prima di assegnargli un titolo ufficiale, vedi Project Scarlett come codice per Xbox Series X.

Quando il nome Wii venne ufficializzato, molti utenti non lo apprezzarono, preferendo di gran lunga chiamarlo Revolution. Per fortuna, il successo della console è bastato per superare il disprezzo iniziale del nome.

Qualcosa che, forse, sarebbe stato molto più difficile con Nintendo Apolo o Nintendo Pochette.

Grazie ad un recente leak, è apparsa online una lista che contiene tutti i nomi-prototipo con cui Nintendo stava valutando di chiamare il successore del Game Cube.

Come era logico aspettarsi, la lista è immensa e supera i 100 nomi, alcuni interessanti e decenti, altri assurdi e fuori luogo, segno che si tratta di un vero e proprio brain-storming di idee.

Bisogna tenere a mente che a volte i nomi vengono scelti ben prima che venga finalizzato il design dell'hardware, quindi non conoscendo forma e dimensioni del prodotto finale, alcuni nomi possono diventare più adatti di altri. Sarebbe brutto chiamare New Nintendo Game Cube una console non a forma di cubo, no?

Cosa ne pensate? Secondo voi, in mezzo a quella lista, c'era un nome migliore per Nintendo Wii? Oppure uno che avrebbe sicuramente beneficiato l'impopolare Wii U?

Fonte: NintendoEverything