Dead Space Remake avrà più opzioni di accessibilità

Durante un'intervista, EA Motive ha dichiarato che il remake di Dead Space avrà una serie di opzioni di accessibilità in modo da aprire il franchise ad un pubblico più ampio.

Secondo quanto riferito dal direttore creativo Roman Campos-Oriola, molte cose sono cambiate negli ultimi 12 anni. Ora, il team ritiene che le opzioni di accessibilità sono molto importanti sia per lo studio che per il franchise. "Qualcosa di molto importante per noi che non c'era 12 anni fa sono tutte quelle opzioni o modi diversi di giocare. Tutti questi elementi di accessibilità saranno sicuramente qualcosa di importante per noi perché faranno conoscere il franchise ad un gruppo più ampio di persone che non hanno avuto l'opportunità in passato di giocare a Dead Space".

Nell'intervista, Laura Miele, Chief Studio Officer di EA, ha svelato che l'idea del remake di Dead Space è stata lanciata per la prima volta dal GM di EA Motive, Patrick Klaus un paio di anni fa. "In realtà ha iniziato a proporci l'idea durante un viaggio nella nostra sede un paio di anni fa", ha detto Miele. "Lo studio aveva altre priorità a breve termine, ma era sempre qualcosa che volevamo realizzare. Motive ha fatto un lavoro fantastico con Star Wars: Squadrons l'anno scorso e la sua esperienza generale nel genere d'azione lo ha reso lo studio giusto per questo progetto".

Dead Space Remake è attualmente in via di sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC: attualmente non ha ancora una data di uscita.

