Hideo Kojima preferisce i giochi fisici ma 'il formato digitale è più conveniente'

In questo periodo, soprattutto anche a causa della pandemia da Coronavirus, i giochi digitali sono i più scelti dai giocatori: oltre a questo, anche console next-gen come PlayStation 5 Digital Edition e Xbox Series S non hanno il supporto al lettore ottico e sono indirizzate per coloro che preferiscono scaricare i giochi piuttosto che averli sullo scaffale fisicamente.

Tuttavia il supporto fisico non è morto: ci sono persone che preferiscono di gran lunga comprare un gioco su CD (o su cartuccia, come per Nintendo Switch) in modo da arricchire la loro collezione. Tra questi c'è anche Hideo Kojima: il creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding apprezza il formato fisico, anche se pensa che questi prima o poi scompariranno in favore del digitale.

Attraverso Twitter Kojima condivide i suoi pensieri: "Un giorno non ci saranno più CD o BD. Quel giorno arriverà di sicuro. Come persona dell'era Showa, voglio possedere le cose che mi piacciono. Immagino sia così perché sono cresciuto in un'epoca in cui non c'erano merci o informazioni come adesso. Ma i formati digitali sono comunque più convenienti". In un successivo tweet Kojima ammette che il passaggio da LP a CD è stato un po' problematico per lui.

2/2

It took me a lot of courage to switch from LPs when CDs arrived. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 24, 2021

Rimanendo in tema: sapete che Death Stranding su PC e PS4 ha venduto un totale di cinque milioni di copie?

Fonte: The Gamer