Xbox Series X/S e Project Dragon: i giochi con i 'draghi' sarebbero due, un MMO e uno in stile Destiny

Microsoft si sta preparando a espandere in modo significativo la sua libreria di giochi esclusivi per console. Entrambi i giganti del settore hanno fatto di tutto per acquisire studi, con Sony che ha recentemente acquisito Housemarque, gli sviluppatori di Returnal.

Questo è avvenuto subito dopo l'enorme acquisizione da parte di Microsoft di Zenimax Media, la società madre di Bethesda Softworks. È stato un annuncio piuttosto grande e si prevede che potremmo vedere un certo numero di cose interessanti nel prossimo futuro a seguito dell'accordo.

Acquisizioni a parte, sappiamo che sono in sviluppo diversi giochi per le console Xbox. Tuttavia, non abbiamo sentito molto riguardo molti di loro. L'ultima fuga di notizie ci offre alcune informazioni interessanti su quali giochi sarebbero in fase di sviluppo per Xbox.

Un nuovo rumor suggerisce che non uno ma ben due giochi di draghi sarebbero in sviluppo per le console Xbox. Questa indiscrezione proviene dal famoso giornalista Jeff Grubb.

Il primo gioco di cui parla Grubb sarebbe quello di IO Interactive, che è stato annunciato quest'anno. Per ora, sappiamo che è un gioco di ruolo fantasy a tema draghi ed è conosciuto come Project Dragon. È un progetto piuttosto ambizioso, con un piano di contenuti di 10 anni. Jeff si riferisce a questo gioco come a un titolo in stile Destiny, il che ci dà un'idea di cosa possiamo aspettarci.

È interessante notare che Jeff afferma che c'è un altro gioco di draghi in lavorazione, che dovrebbe essere un MMO. Molti credono che potrebbe trattarsi di Dragon's Dogma 2, ma non c'è attualmente una fonte credibile che lo suggerisca. Sarà interessante vedere cosa hanno in serbo per i fan Xbox e Microsoft.

Fonte: Dualshockers.