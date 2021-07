Interplay domani 'rinasce': un annuncio dai creatori di Fallout e publisher di Baldur's Gate

Fallout, Planescape: Torment, Baldur's Gate, Wasteland, Descent, Icewind Dale sono solo alcuni dei grandissimi nomi associati in qualche modo a una icona videoludica che tra gli anni 80 e 90 ha regalato a tutti i videogiocatori delle IP storiche e degli autentici capolavori.

Che si tratti di sviluppo o "solo" di publishing, Interplay è un nome indimenticabile per moltissimi che hanno vissuto quegli anni o che hanno riscoperto quel passato glorioso. Ma come molti tra voi sapranno Interplay è un nome ormai decaduto da anni, una sorta di reliquia che però potrebbe avere ancora qualcosa da dire.

Negli ultimi giorni il profilo Twitter di Interplay Entertainment si è attivato dal nulla per rivelare che il 2021 potrebbe essere l'anno di una rinascita. Il primo tweet del 24 luglio sfoggia il motto della compagnia "By Gamers For Gamers" e indica ottobre di quest'anno come il momento in cui "tutto ha inizio".

October 2021. It all begins. pic.twitter.com/AlkjRb8BxM — Interplay Entertainment (@interplayent) July 24, 2021

Il secondo, condiviso il 26 luglio, rimanda invece a domani per quello che dovrebbe essere un annuncio riguardante la nuova Interplay.

July 28th, be prepared for the new Interplay. pic.twitter.com/6e8K8A2Nxn — Interplay Entertainment (@interplayent) July 25, 2021

Di cosa si tratterà esattamente? Difficile dirlo ma per quanto sia giusto smorzare gli entusiasmi di fronte a un nome storico come Interplay è davvero difficile non sperare in qualcosa di grandioso.