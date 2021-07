PlayStation, Xbox e la corsa alle acquisizioni: per l'ex CEO di Sony 'sono dannose per gli affari'

L'ex CEO di Sony Shawn Layden ha parlato in una lunga intervista del mondo dei videogiochi, sottolineando come le recenti acquisizioni, in particolare da PlayStation e Xbox, non gioveranno al business.

In questo periodo sono state molte le acquisizioni, sia da parte di PlayStation con Housemarque che Microsoft con l'acquisizione di Zenimax ma non solo. Ricordiamo inoltre Epic Games e Tencent che hanno acquisito studi più piccoli.

Layden dal canto suo ha dichiarato che queste acquisizioni sono una cosa non propriamente positiva: "Il consolidamento è in qualche modo nemico della diversità". Layden sottolinea che, nonostante i rapporti secondo cui ci sono ancora molti giocatori che cercano disperatamente di possedere una console nxet-gen, il numero dei proprietari di console non è in aumento da circa 25 anni. Questo numero si attesta tra i 240 e i 260 milioni di persone: portare più studi sotto la stessa società alla lunga omologherà le idee.

"Nel tempo, tutto questo renderà l'industria moribonda e creerà un senso di uniformità. L'industria sarà condensata in una manciata di studi più grandi con tutti i più piccoli che verranno acquisiti. I giochi che lanceranno saranno stati creati con una visione molto più ristretta in mente e semmai, il loro potenziale pubblico diventerà al contrario più piccolo".

Insomma, per Layden il futuro dell'industria videoludica col passare del tempo e delle acquisizioni non sarà poi così rosea.

Fonte: The Gamer