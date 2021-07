Switch risolverebbe il drift dei Joy-Con con della 'spugna' ma non è una novità

Questo mese, è emerso che qualcuno ha presumibilmente trovato una soluzione per il problema del Joy-Con Drift di Switch. La correzione richiede di inserire un piccolo quadrato di carta o cartone nello stesso punto delle posizioni dello stick analogico per riapplicare pressione alla custodia del controller. E' semplice e finora sembra funzionare.

Ora, un utente Nintendo Switch di nome @Mario_RPG_Fan ha aperto il suo nuovissimo controller di Legend of Zelda: Skyward Sword HD e ha scoperto due strisce di gommapiuma attorno alla sezione analogica.

Anche se sembra che questa potrebbe essere una soluzione, dal momento che è emersa online molti altri fan di Switch hanno evidenziato come strisce simili siano state individuate anche su Joy-Con molto più vecchi. Lo YouTuber Spawn Wave ha condiviso i suoi Joy-Con gialli di qualche anno fa, insieme ai nuovi di Legend of Zelda:

Also Nintendo seems to have been doing this for a little while now at least, my yellow Joycon from a couple years ago also has it pic.twitter.com/zmFSfU3gmn — Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) July 26, 2021

La collega YouTuber Erica Griffin ha risposto a questo, osservando come apparentemente sia passato molto tempo da quando queste "spugne" sono state introdotte nei Joy-Con, ma non risolveranno necessariamente il problema.

"Li ho visti per la prima volta sul mio joy-con viola e arancione al neon, nell'ottobre 2019".

Sebbene questi cuscinetti in schiuma possano migliorare leggermente i Joy-Con, sembra che non siano necessariamente la soluzione ufficiale che tutti aspettano.

