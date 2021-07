Xbox Series X/S e Unreal Engine 5: The Coalition mostra due nuove impressionanti tech demo

Lo sviluppatore di Gears of War, The Coalition, ha mostrato di cosa sono capaci lo studio e Xbox Series X/S con il nuovo Unreal Engine 5 di Epic Games.

In un paio di demo, che The Coalition ha chiarito "non rappresentano un prodotto di gioco", possiamo dare un'occhiata al rendering dei personaggi ultra realistico e a due importanti novità di Unreal Engine 5: Lumen e Nanite.

La demo di rendering del personaggio mostra un personaggio maschile umano reso nei minimi dettagli: il suo corpo è composto da 130.000 triangoli, con altri 31.000 dedicati solo al suo viso. I suoi capelli, barba e sopracciglia ne hanno altri 3,5 milioni.

In un'altra demo, The Coalition mostra la tecnologia di illuminazione e riflessione in tempo reale, chiamata Lumen, e Nanite, "che consente un budget triangolare illimitato". Epic Games ha annunciato queste funzionalità di UE5 nel maggio 2020, come parte di uno show dedicato al motore di gioco in esecuzione su PlayStation 5.

The Coalition ha annunciato a maggio che stava finendo lo sviluppo di Gears of War 5 e si stava spostando su nuovi progetti non annunciati che useranno Unreal Engine 5. Lo studio ha affermato che si baserà su UE5 "per vari nuovi progetti nei prossimi anni".

Epic ha annunciato Unreal Engine 5 lo scorso anno e ha reso la tecnologia disponibile in anteprima all'inizio del 2021. Una versione completa è prevista per la fine del 2021. Unreal Engine 5 sarà disponibile sia per le console last-gen che per quelle next-gen, nonché per Android , iOS, Mac e PC Windows. UE5 è stato sviluppato pensando alla compatibilità futura, afferma Epic, consentendo agli sviluppatori di creare giochi in Unreal Engine 4 e spostarli successivamente sul motore di nuova generazione.

Fonte: Polygon.