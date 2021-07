Mortal Shell sta per ricevere un'espansione che lo trasforma in un roguelike

Il 18 agosto uscirà l'espansione The Virtuous Cycle per Mortal Shell su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. L'espansione includerà una modalità roguelike che, secondo Cold Symmetry, "ribalterà il gioco". Inoltre, l'esclusività di Epic Games Store termina il 18 agosto con il gioco che sarà poi disponibile anche su Steam e GOG.

"The Virtuous Cycle reinventa completamente il viaggio dei giocatori attraverso Fallgrim e oltre, poiché gli avversari ora cambiano ad ogni morte" dichiara lo studio di sviluppo. "Sparsi nel paesaggio ci sono pilastri che danno al giocatore nuovi talenti: con più di 100 abilità da scoprire e combinare, da esotici miglioramenti alle nuove armi a manovre di combattimento completamente nuove, i giocatori sono liberi di inventare e sviluppare il proprio stile di combattimento".

"Progettare e sviluppare il DLC The Virtuous Cycle è stato molto divertente", afferma Francesco Zacchini, Technical Designer. "Abbiamo aggiunto oltre 100 nuove abilità alla modalità, oltre a nuova lore, l'arma Axatana e molto altro. Non vedo l'ora di vedere tutti i modi in cui i giocatori spingono al limite la nostra modalità roguelike, penso che si divertiranno molto". Di seguito potete dare uno sguardo al trailer di annuncio.

Mortal Shell ha costantemente aggiunto nuovi contenuti da quando è stato lanciato un anno fa, oltre a un aggiornamento di nuova generazione che ha aggiunto la risoluzione 4K e il gameplay a 60 fps.

Fonte: Gamespot