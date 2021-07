Oculus Quest 2 raddoppia lo spazio di archiviazione con un nuovo modello in arrivo

A seguito dei recenti rumor secondo cui Oculus Quest 2 avrebbe ricevuto una nuova configurazione dello spazio di archiviazione, Facebook ha annunciato ora che il modello base del suo visore VR di punta riceverà effettivamente un aumento dello spazio.

A partire dal 24 agosto, tutti i visori Quest 2 VR avranno una configurazione di archiviazione minima di 128 GB e sostituiranno il modello precedente che includeva 64 GB di spazio di archiviazione.

Facebook ha anche confermato che il modello base di Quest 2 rimarrà disponibile al prezzo di $299 mentre il modello da 256 GB continuerà a essere venduto al dettaglio per $399.

Facebook ha anche confermato che a partire dal 24 agosto, tutti gli headset Quest 2 includeranno anche una nuova mascherina in silicone. La società ha deciso di sostituire le maschere dopo che alcuni proprietari di Quest 2 hanno segnalato un'irritazione della pelle.

"Man mano che sempre più persone si interessano alla realtà virtuale con Quest 2, abbiamo iniziato a ricevere segnalazioni secondo cui una piccolissima percentuale di clienti di Quest 2 ha riscontrato irritazioni cutanee dopo aver utilizzato l'attuale cover rimovibile fornita con Quest 2", ha dichiarato il capo di Facebook Reality Labs Andrew Bosworth. "Anche se il tasso di segnalazioni è basso, ci impegniamo a garantire che i nostri prodotti siano sicuri e confortevoli per tutti coloro che li utilizzano".

Come parte dell'annuncio, Facebook ha confermato che gli attuali possessori di Quest 2 e Fit Pack possono ricevere una cover in silicone gratuita che si adatterà all'interfaccia facciale di Quest 2 dopo aver rimosso l'attuale cover. Potete richiedere una nuova cover in silicone andando sul sito ufficiale.

Fonte: IGN.