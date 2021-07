FORECLOSED, il TPS italiano dalle tinte cyberpunk sfrutterà a pieno le feature del DualSense di PS5

A due settimane del lancio di Foreclosed, il team Merge Games e Antab Studio attraverso un comunicato stampa, spiegano tutte le feature che verranno usate per sfruttare appieno i trigger adattivi ed il feedback aptico del DualSense di PS5.

Feedback aptico e trigger adattivi - In tema con l'ambientazione cyberpunk futuristica del gioco, i giocatori saranno in grado di percepire le proprietà uniche delle varie mod della Symbiotic Pistol poiché il feedback aptico ed i trigger adattivi forniranno feedback e resistenze diversi a seconda delle modifiche equipaggiate. Impugnando la pistola del gioco, i giocatori sentiranno sottili differenze nel feedback da un'abilità dell'arma all'altra attraverso il controller. Dal contraccolpo simulato di un colpo esplosivo allo spostamento d'aria dei colpi che lasciano la pistola ai feedback in tutto l'ambiente, i giocatori saranno trascinati nell'esperienza come mai prima d'ora.

- Nel gioco, Evan riceverà chiamate da un alleato nella sua battaglia. Queste comunicazioni private verranno trasmesse attraverso l'altoparlante del controller DualSense per dare a questi dialoghi una vera sensazione "nel mondo". Luci del controller DualSense - Un sistema chiave in gioco in Foreclosed sono gli impianti sperimentali di Evan. Consentendogli di scatenare una serie di abilità speciali e collegandosi direttamente alla sua arma consentendo diversi potenziamenti, gli impianti corrono il rischio di surriscaldarsi se utilizzati troppo a lungo. Se i giocatori permettono che ciò accada, Evan è completamente vulnerabile per un breve periodo mentre gli impianti si raffreddano. Per aiutare a visualizzare questo, la luce sul controller DualSense indicherà il livello di calore degli impianti di Evan, dando ai giocatori una visuale costante per mantenerli nel momento durante un combattimento.

Prendendo ispirazione da titoli come la serie Deux Ex e Max Payne, e la graphic novel di Frank Miller, Foreclosed è una straordinaria dimostrazione di azione narrativa in cui il giocatore prende il controllo delle abilità di impianto cerebrale, armi hi-tech e un sistema di albero delle abilità diversificato il tutto racchiuso insieme a una sorprendente estetica di romanzo cyberpunk-grafico.

Foreclosed sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e Nintendo Switch dal 12 agosto.