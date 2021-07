PS2 avrebbe potuto avere delle confezioni per i giochi a dir poco particolari

Le confezioni dei giochi PS2 erano del tutto insignificanti, perché sembravano come tutte le altre custodie di plastica disponibili all'epoca, dai giochi Xbox ai DVD. Ma un progetto precedente che Sony ha finito per abbandonare era molto più interessante.

Hock Wah Yeo è un designer che provò a immaginare delle custodie per i titoli PS2. Yeo è noto per aver dato vita a opere di packaging bizzarre, come nel caso di Jetfighter o Prince of Persia.

Queste, e molte altre sue opere, erano incredibili negli anni '90 e avrebbero immediatamente attirato la vostra attenzione mentre entravate in ​​un negozio. Alla fine del decennio, tuttavia, i cambiamenti nel modo in cui si era svolto il business dei videogiochi e una spinta verso una crescente standardizzazione delle confezioni da parte di rivenditori e distributori, hanno portato alla scomparsa di queste confezioni di gioco uniche.

Proprio mentre le sue iconiche creazioni in cartone stavano scomparendo, Yeo è stato assunto da Sony per "un ultimo lavoro con l'industria dei videogiochi". Alla fine degli anni '90, con i lavori in corso su PlayStation 2, Sony stava cercando qualcuno che disegnasse le confezioni di gioco della console e chiese a Yeo di provare.

Il risultato lo potete vedere qui sotto:

Durante la produzione del prototipo, i superiori di Sony Computer Entertainment in Giappone sono intervenuti e hanno annullato il progetto, preferendo utilizzare il design standard delle custodie per DVD.

Che ne pensate?

Fonte: Kotaku.