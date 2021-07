State of Decay 3 girerà su Unreal Engine 5? Lo suggerisce Undead Labs

State of Decay 3 per Xbox Series X/S, Xbox One e PC è stato annunciato un anno fa e, ora, sembra siano emerse delle nuove informazioni sul gioco sviluppato da Undead Labs.

Lo studio ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per cercare un Sound Designer da aggiungere al team di sviluppo e, a quanto pare, il nuovo titolo della serie potrebbe utilizzare il motore next-gen Unreal Engine 5.

Nell'annuncio leggiamo: "sotto la supervisione dell'Audio Director, progetta effetti speciali su misura per il gioco utilizzando registrazioni personalizzate e asset della libreria" e "collabora con il nostro Technical Sound Designer per implementare l'audio tramite Blueprints (UE5)".

Come potete vedere, sembra proprio che lo studio stia utilizzando il motore next-gen di Epic per State of Decay 3 tramite il linguaggio di programmazione a oggetti Blueprints, usato anche con Unreal Engine 4.

A quanto pare, Undead Labs punterà molto forte sull'aspetto tecnico del gioco, nell'aprile di quest'anno abbiamo scoperto che State of Decay 3 potrebbe sfruttare la fotogrammetria e altre feature avanzate.

Fonte: Undead Labs.