The Last of Us di HBO costerà $200 milioni all'anno e si prevede la produzione di 8 stagioni

L'imminente serie The Last of Us di HBO sarà probabilmente uno dei più grandi adattamenti di videogiochi TV di sempre, ma sembra che la compagnia potrebbe riporre speranze ancora più grandi nello show di quanto ci si potrebbe aspettare.

Nuove informazioni sullo show sono recentemente trapelate da una fonte piuttosto improbabile, vale a dire il Premier dell'Alberta Jason Kenny. La serie di The Last of Us ha iniziato le riprese nella provincia canadese quest'estate e, durante un discorso che pubblicizzava l'economia in ripresa dell'Alberta, Kenney si è lasciato sfuggire che HBO sta spendendo $200 milioni all'anno per il progetto e prevede di produrre fino a otto stagioni.

Si tratta di un sacco di stagioni per una storia che abbiamo già visto svolgersi. In precedenza, Neil Druckmann ha indicato che avrebbero fatto un adattamento abbastanza semplice, con la prima stagione che copriva la storia del primo gioco. Detto questo, Druckmann ha anche detto che avrebbero "deviato notevolmente" dal materiale originale in qualche modo. Se la serie sarà un grande successo e la HBO vuole già più stagioni, probabilmente i piani cambieranno.

La serie The Last of Us di HBO sarà diretta e scritta dal creatore del gioco Druckmann e Craig Mazin di Chernobyl. Lo show sarà interpretato da Pedro Pascal nei panni di Joel, Bella Ramsey in quelli di Ellie, Gabriel Luna sarà Tommy, Anna Torv interpreterà Tess, Merle Dandrige sarà Marlene e Nico Parker vestirà i panni della figlia di Joel, Sarah.

La serie TV di The Last of Us dovrebbe debuttare su HBO nel 2022.

Fonte: Wccftech.