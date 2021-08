Activision Blizzard 'imbarazzata' da Fran Townsend: la dirigente ex pro-Bush blocca i dipendenti su Twitter

Durante il fine settimana, in mezzo a tutto il tumulto generato dalle indagini e dalla successiva causa del California Department of Fair Employment and Housing sulle condizioni di lavoro in Activision Blizzard, la dirigente Fran Townsend è tornata al centro delle polemiche.

Per ricapitolare, si tratta di una donna che, dopo che la causa del DFEH è diventata pubblica, ha inviato un'e-mail al personale definendola "senza merito" e questa risposta è stata così ampiamente criticata che è stata specificamente menzionata come causa dello sciopero dei dipendenti della scorsa settimana.

In una posizione precedente e più pubblica prima della sua nomina a marzo come vice president for corporate affairs, corporate secretary e chief compliance officer di Activision Blizzard, Townsend una volta ha servito come assistente del presidente per la sicurezza interna e l'antiterrorismo durante l'amministrazione Bush.

È stata uno dei grandi promotori dell'innalzamento del "livello di minaccia terroristica" nazionale durante la campagna di rielezione di Bush del 2004 basata su prove vecchie di tre anni, una decisione che l'allora capo della Sicurezza Nazionale Tom Ridge ha successivamente affermato di essere stato politicamente costretto a prendere. L'allora capo della prigione di Abu Ghraib, dove le persone sono state torturate, ha affermato di aver sentito pressioni simili per aumentare la quantità di informazioni provenienti dagli interrogatori a seguito di una visita di Townsend.

Townsend in seguito ha difeso l'uso della tortura da parte dell'amministrazione Bush, compreso il waterboarding (annegamento simulato), la privazione del sonno e la nudità forzata.

Tenendo conto di tutto questo, insieme al contenuto del suo tweet, la reazione del pubblico non è stata positiva. Di conseguenza, la dirigente ha iniziato a bloccare gli account Twitter dei dipendenti di Activision Blizzard.

Ciò include più giornalisti e sviluppatori di società esterne, dipendenti attuali ed ex di Activision Blizzard. I suoi dipendenti e colleghi.

Fonte: Kotaku.