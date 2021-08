Dead Space Ultra Limited Edition invade eBay al folle prezzo di $13.000

Dead Space è tornato al centro delle notizie di recente grazie all'annuncio del prossimo remake in sviluppo presso lo sviluppatore di Star Wars: Squadrons, EA Motive. L'annuncio del remake di Dead Space ha rinnovato l'interesse per il franchise horror survival sci-fi in generale, con i fan che tornano alla trilogia originale mentre aspettano notizie sul remake.

I vecchi giochi di Dead Space sono disponibili per l'acquisto a prezzi ragionevoli sia fisicamente che digitalmente, anche se l'Ultra Limited Edition è arrivata a prezzi decisamente folli.

Quando l'originale Dead Space è stato lanciato nel 2008, EA ha anche pubblicato una versione Ultra Limited Edition su Xbox 360 per $150. EA ha prodotto solo 1.000 copie dell'edizione, rendendola un oggetto da collezione molto ricercato. Avanti veloce fino al 2021 e sembra che i prezzi della Ultra Limited Edition siano ora alle stelle, con i venditori su eBay che la elencano a prezzi che vanno da $8.500 a $ 12.900.

Per coloro che non ricordano l'Ultra Limited Edition di Dead Space, includeva il gioco base, un art book, una litografia, la graphic novel, il film d'animazione Dead Space: Downfall, una cartolina firmata da Glen Schofield, un Patch dell'equipaggio Ishimura e un DVD con contenuti bonus.

Questo non è l'unico gioco della sua epoca ad avere prezzi elevati. Alcuni annunci per The Legend of Zelda: Skyward Sword Wii Remote Bundle hanno elencato il titolo per l'incredibile cifra di $39.999,99!

Fortunatamente, coloro che vogliono giocare a giochi come Skyward Sword o Dead Space possono farlo senza spendere troppo. Una versione HD di Skyward Sword è appena stata lanciata per Switch, mentre Dead Space è disponibile su EA Play.

L'originale Dead Space è disponibile per PC, PS3 e Xbox 360.

Fonte: Gamerant.