Vesper, il puzzle platform italiano protagonista alle 19 di una diretta con gli sviluppatori

Vesper è un'avventura puzzle-platformer creata dagli sviluppatori indie italiani di Cordens Interactive. Nel gioco prenderete il controllo di un androide indifeso e - manipolando la luce, antichi macchinari e robot ostili - dovrete attraversare un mondo fantascientifico e post-apocalittico con l'obiettivo di salvare la vostra razza.

Vesper unisce sapientemente il gameplay dei classici platform atmosferici degli anni '90 con nuove incredibili meccaniche. Il gioco offre una varietà di differenti approcci per ogni incontro, dando inoltre la possibilità di nascondersi nelle ombre per evitare qualsiasi contatto visivo con il nemico. La libertà di scegliere il proprio percorso è il cuore della filosofia che sta dietro Vesper.

A tal proposito alle 19 saremo in diretta con lo studio di sviluppo: la nostra Virginia Paravani parlerà con il team del gioco. Potete seguire seguire la diretta in due modi: visitando il canale Twitch Eurogamer_Italia oppure di seguito con una pratica box chat per interagire con Viriginia ed il team di sviluppo.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Mi raccomando non mancate!