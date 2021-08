Tetris diventa un ispirato gioco da tavolo dal prezzo stracciato

Non esiste un videogioco perfetto, ma Tetris ci si avvicina "pericolosamente"! Il puzzle classico è stato tra i giochi preferiti dai fan per decenni e rimane divertente oggi come negli anni '80. Quindi, perché non renderlo un nuovo gioco da tavolo di strategia disponibile a poco prezzo?

Creato da Buffalo Games, il "gioco di strategia multiplayer testa a testa" di Tetris è disponibile esclusivamente su Target e costa solo $ 20!

Il gioco è progettato per 2-4 giocatori da completare in circa mezz'ora e, proprio come nel videogioco, guadagnerete punti quando completerete le linee sul tabellone verticale. I pezzi si inseriscono in un pezzo di plastica in modo che possano incastrarsi negli spazi come nel gioco originale e dovrete prestare attenzione al prossimo pezzo in arrivo per pianificare la vostra prossima mossa.

Il designer Phil Walker-Harding è anche responsabile di giochi come Sushi Go! e Silver & Gold, e anche se la sua versione di Tetris potrebbe non essere una ricreazione 1:1 del videogioco, sembra certamente che aggiungerà una componente di strategia per renderlo più interessante per più persone.

Fonte: Gamespot.