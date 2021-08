Blizzard continua lo scandalo: il boss delle risorse umane lascia e un report parla di insabbiamenti di molestie

Activision Blizzard ha confermato che un altro importante membro di Blizzard ha lasciato l'azienda.

L'ex presidente di Blizzard, J. Allen Brack, che ha lasciato lo sviluppatore di recente, non è l'unico dirigente ad aver lasciato lo storico studio. Activision Blizzard ha confermato a Bloomberg che anche il dirigente delle risorse umane, Jesse Meschuk, ha lasciato la compagnia.

Meschuk era il principale responsabile delle risorse umane di Blizzard, avendo recentemente ricoperto il ruolo di SVP of global human resources dello studio. Meschuk ha trascorso 12 anni in Blizzard.

Proprio quando la notizia della partenza di Meschuk ha iniziato a fare il giro, Axios ha pubblicato un report che dipinge un quadro cupo del dipartimento delle risorse umane dell'azienda, con un certo numero di dipendenti attuali ed ex che hanno affermato che il dipartimento ha aiutato a coprire casi di molestie e cattiva condotta sul posto di lavoro.

Secondo il report, le risorse umane avrebbero protetto regolarmente gli autori di abusi, in alcuni casi sconsigliando alle vittime di intraprendere ulteriori azioni. "Questa non è una battaglia che vuoi combattere", avrebbe detto il dipartimento a uno dei dipendenti vittima di tali abusi.

Secondo quanto riferito, il dipartimento avrebbe la reputazione di non fare nulla. Il report descrive anche un caso in cui un manager "si è fermato davanti" alla scrivania di un dipendente, impedendogli di andarsene durante un'accesa discussione. Quando l'incidente è stato portato all'attenzione delle risorse umane, alla vittima è stato detto che non si trattava di molestie poiché il manager "non ti ha toccato". Definito "intoccabile", lo stesso manager sarebbe stato promosso e sarebbe rimasto in azienda.

Sebbene Activision Blizzard abbia dichiarato ad Axios che "se i dipendenti hanno dubbi su come le risorse umane hanno gestito i reclami, abbiamo altre opzioni di segnalazione, comprese quelle anonime", il personale attuale ed ex afferma che le risorse umane non avevano misure per proteggere le vittime.

