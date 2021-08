Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone mostrano la Stagione 5 in un nuovo trailer

Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone hanno ricevuto un nuovo trailer dedicato alla Stagione 5. Insieme al nuovo video, Treyarch ha anche annunciato che la stagione inizierà il 12 agosto.

Il nuovo trailer presenta alcune anticipazioni della stagione a venire, tra cui un probabile nuovo operatore che indossa una benda sull'occhio e carica il segnale di trasmissione di Stitch. Il segnale termina il caricamento proprio quando una squadra di soldati, guidati da Woods, arriva per fermare il misterioso nuovo personaggio. Ma il segnale della trasmissione mette i soldati l'uno contro l'altro e contro Woods, dando inizio a un massiccio combattimento.

Durante il caos dello scontro, è possibile scegliere alcune potenziali nuove armi per la stagione, inclusi TEC-9, che sembra una nuova pistola e forse un nuovo fucile. Inoltre, è anche possibile che questo nuovo segnale di trasmissione possa suggerire una sorta di Killstreak per il controllo mentale, ma dovremo aspettare ulteriori informazioni per scoprirlo.

Con la stagione 5 in arrivo, Treyarch e Raven Software probabilmente sveleranno nuove funzionalità nei prossimi giorni prima che tutto venga rivelato all'inizio della prossima settimana.

Fonte: Polygon.