Call of Duty Vanguard confermato per il 2021. Sarà cross-gen con un setting 'amato e conosciuto'

Activision ha confermato che il gioco Call of Duty premium di quest'anno sarà lanciato per console last-gen e next-gen.

Il prossimo capitolo della serie principale, che secondo VGC sarà Call of Duty: Vanguard, è stato sviluppato da Sledgehammer Games.

Discutendo il titolo ufficialmente ancora senza nome durante la conference call del secondo trimestre di Activision Blizzard, il presidente e direttore operativo Daniel Alegre ha affermato che il gioco è ancora previsto per il lancio durante il quarto trimestre del 2021.

"I nostri team rimangono al lavoro sul prossimo gioco premium di Call of Duty, previsto per il quarto trimestre", ha affermato. "Da un'ambientazione che i nostri fan conoscono e amano a un'incredibile quantità di contenuti in fase di sviluppo, tra cui un ampio programma di operazioni live, crediamo che questo titolo sarà accolto incredibilmente bene".

"Oltre a lanciare una fantastica esperienza senza soluzione di continuità per i giocatori console last-gen e next-gen, siamo concentrati sulla continuazione dell'integrazione di Warzone e sul coinvolgimento della nostra relazione diretta con la nostra base di giocatori attraverso un'integrazione ancora più profonda dei contenuti tra le esperienze premium e gratuite".

"I nostri team non vedono l'ora di svelare su cosa abbiamo lavorato", ha concluso Alegre.

Più avanti nella conference call, il presidente di Activision Rob Kostich ha anche affermato che la società è molto felice del lavoro di Sledgehammer.

"Lo studio in sé non è mai stato più grande o più forte, con i suoi team a Foster City e Melbourne e ora anche a Toronto".

"E in tutte le modalità di gioco, in multiplayer, in campagna e in cooperativa, lo sviluppo sta procedendo molto bene e presto condivideremo questi dettagli con la community".

"Per quanto riguarda i contenuti, sarà un gioco davvero solido al momento del lancio in tutte le modalità e la buona notizia per noi in questo momento è che siamo andati più avanti nella pianificazione delle operazioni live per supportare la community dopo il lancio, e la community dovrebbe anche aspettarsi un supporto molto significativo".

"Abbiamo anche nuovi piani davvero entusiasmanti per Warzone, guidati da Raven", ha aggiunto Kostich.

Vanguard dovrebbe essere rivelato ufficialmente più avanti in estate, probabilmente tramite un evento in-game in Warzone, come è stato per Black Ops Cold War l'anno scorso.

Il titolo conterrà una campagna, modalità multiplayer e Zombi ambientate nei teatri europei e del Pacifico della seconda guerra mondiale, con la sua trama incentrata sulla nascita delle moderne forze speciali alleate, secondo le fonti di VGC.

Verrà inoltre lanciato insieme a una mappa Warzone completamente nuova che si dice sia ambientata nel Pacifico e dovrebbe essere significativamente più grande dell'attuale mappa di Verdansk.

Durante la conference call, Activision ha anche annunciato la formazione di uno studio mobile interno, che sta lavorando a una new entry nella serie Call of Duty.

Fonte: VGC.