PlayStation gallina dalle uova d'oro di Sony: il trimestre è record di profitti

Durante il report sugli utili finanziari, Sony ha dichiarato di aver battuto i propri record nel primo trimestre. Secondo quanto dichiarato, l'utile operativo della società si attesta a circa 2,57 miliardi di dollari, registrando così un aumento del 26% su base annua. Questo aumento è guidato dalla domanda di giochi a causa dei lockdown che hanno colpito il mondo durante l'emergenza sanitaria.

Una parte di questo profitto proviene dalla divisione Game & Network Services che ha battuto i record nel primo trimestre. Questo record si attesta a circa 5,6 miliardi di dollari. Nonostante le entrate per quanto riguarda l'hardware siano leggermente diminuite rispetto agli ultimi due trimestri, sono state vendute 2,3 milioni di PlayStation 5. 63,6 sono i milioni di giochi venduti con il 71% di questi in formato digitale.

Questi dati arrivano in concomitanza all'annuncio di Sony, la quale ha dichiarato di aver distribuito oltre 10 milioni di console da quando PlayStation 5 è uscita a novembre. Per quanto riguarda le scorte, la società è fiduciosa e ha già programmato l'arrivo di 13 milioni di console in questo trimestre.

In altre notizie, Sony ha dichiarato che ora PlayStation 5 non viene venduta più in perdita.

Fonte: IGN