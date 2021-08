PlayStation, Xbox e FIFA 21 dominano i mercati EMEAA nella prima metà del 2021

Gli ultimi dati di vendita del mercato EMEAA (Europa, Medio Oriente, Africa, Australia e parti dell'Asia) ci consentono di dare uno sguardo al quadro generale alle vendite della prima metà del 2021. Ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda la parte hardware, è stato registrato un aumento del 4% delle vendite rispetto allo scorso anno, con un totale di 2,7 milioni di unità vendute. La crescita delle vendite riguarda più che altro le console next-gen, PS5 e Xbox Series X/S. Come abbiamo già precedentemente riportato, Switch ha registrato una diminuzione del 26%, ma il dato è stato influenzato dalla pandemia.

Passando sul fronte accessori e periferiche, sono stati venduti 8,2 milioni di accessori in tutti i mercati, con un leggero calo del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I più venduti sono i controller, soprattutto il DualSense di PS5. Per quanto riguarda il software invece registriamo un calo del 22% rispetto al 2020, con 82 milioni di giochi venduti in tutta Europa. Il primo lockdown lo scorso anno ha causato un significativo aumento delle vendite di giochi, mentre rispetto alla prima metà del 2019, le vendite di giochi sono effettivamente aumentate del 5,6%.

Poco più di 53 milioni di giochi (-26% rispetto al 2020) sono stati scaricati, mentre quasi 29 milioni di giochi (-14%) sono stati acquistati fisicamente. FIFA 21 è stato il gioco più venduto dei primi sei mesi. Il gioco fisico più venduto è Super Mario 3D World + Bowser's Fury, mentre Grand Theft Auto 5 è stato il gioco digitale numero 1.

In termini di singole piattaforme, Super Mario 3D World + Bowser's Fury è stato il titolo Switch più venduto del periodo. Spider-Man: Miles Morales è stato il gioco PS5 più venduto, mentre Call of Duty: Black Ops Cold War è stato il titolo Xbox Series S/X più venduto. FIFA 21 è stato il gioco n. 1 su PS4, mentre Grand Theft Auto 5 è stato n. 1 su Xbox One.

Fonte: GamesIndustry