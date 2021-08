PS5: 23 milioni di unità distribuite entro marzo 2022, circa 13 milioni di console in arrivo per la gioia dei fan

Buone notizie in arrivo per tutti i giocatori che stanno cercando di mettere le mani su PS5? Sembrerebbe di sì dalle parole del CFO di Sony Hiroki Totoki.

Totoki non ha solo rivelato che PS5 ha superato quota 10 milioni di console distribuite ma ha anche guardato al futuro sottolineando gli obiettivi di Sony e commentando anche la situazione attuale a livello di componenti, che tra chip e semiconduttori quasi introvabili ci sta mettendo di fronte a una carenza davvero importante per tutto l'universo tech.

Cosa possiamo aspettarci per i prossimi mesi di PS5? Totoki ha sottolineato che Sony si è assicurata i chipset necessari per raggiungere il proprio obiettivo a livello di vendite, un obiettivo che consiste nel distribuire più di 14,8 milioni di console nel corso dell'attuale anno fiscale. L'anno fiscale in Giappone va dall'1 aprile 2021 al 31 marzo 2022 e con questo in mente possiamo fare un paio di calcoli.

Con la distribuzione di 14,8 milioni di console durante questo periodo arriveremmo a più di 22,6 milioni di PS5 totali dall'uscita della console e considerando le 10,1 milioni di console distribuite finora dobbiamo aspettarci poco meno di 13 milioni di unità in vendita da oggi a fine marzo 2022.

13 milioni di PS5 in arrivo per tutti coloro che non vedono l'ora di entrare nella next-gen Sony e vista l'incredibile domanda non abbiamo particolari dubbi sul fatto che andranno a ruba e che Sony raggiungerà senza troppi patemi i propri obiettivi.

