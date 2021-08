Webbed: ragnatele a go-go nel trailer dell'originale avventura di Sbug Games

Aracnofobici astenersi: Webbed è il nuovo titolo di Sbug Games che ha, per l'appunto, come protagonista una adorabile ragnetta in arrivo su PC il prossimo 9 settembre.

La sinossi ufficiale recita: "Oscilla da un ramo all'altro, tessi ragnatele e fai amicizia con tanti insetti! Diventa l'adorabile ragnetta che hai sempre desiderato essere! La storia di una simpatica ragnetta che parte all'avventura per salvare il suo fidanzato da un malvagio uccello giardiniere."

Per quanto suoni bizzarro, il gioco sembra coinvolgente e pieno di attività divertenti, con uno stile grafico molto distintivo. L'accurato utilizzo della ragnatela, naturalmente, sarà fondamentale per spostarsi e avere ragione di ostacoli e nemici. Sembre inoltre che sarà possibile interagire con molti NPC.

Il titolo arriverà su Steam, GOG e Humble: potete già inserirlo in whishlist e, naturalmente, visitare il sito ufficiale.