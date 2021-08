Evil Dead: The Game è l'ultimo gioco di una lunga serie ad essere rinviato

Saber Interactive e Boss Team Games hanno annunciato che Evil Dead: The Game ha subito un rinvio nella sua finestra di lancio e ora arriverà a febbraio 2022 per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. In origine, l'idea era di pubblicarlo entro la fine dell'anno.

"‎Ciao a tutti, abbiamo fissato una nuova data di uscita per dare al team un po' di tempo in più per perfezionare e assicurarci che questa sia l'esperienza ‎‎Evil Dead‎‎ definitiva che stavate aspettando!‎ ‎Vogliamo ringraziarvi per la vostra comprensione e supporto e rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni sui nuovi aggiornamenti" si legge nella nota.

Per adesso quindi non ci sono ulteriori dettagli a riguardo: Evil Dead The Game è l'ultimo di una serie di giochi attualmente rinviati. Tra questi, anche se di poco, troviamo New World, la cui uscita ora è slittata a settembre e non più alla fine di agosto.

We want to thank everyone for your understanding and support and please stay tuned for more information about new character updates, pre-order availability, and the next gameplay video featuring Bruce Campbell. — EvilDeadTheGame (@EvilDeadTheGame) August 5, 2021

Non ci resta quindi che attendere nuovi dettagli dal team di sviluppo.

Fonte: Gematsu