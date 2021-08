Fatal Frame/Project Zero Maiden of Black Water potrebbe avere un sequel se verrà accolto positivamente

Keisuke Kikuchi, il produttore della serie Fatal Frame di Koei Tecmo, ha discusso delle prospettive di un nuovo sequel della serie in una nuova intervista con Famitsu. La sua speranza è che le prestazioni del prossimo porting di Fatal Frame: Maiden of Black Water (che da noi è chiamato Project Zero) possano aiutare lo sviluppo di un nuovo titolo del franchise.

Famitsu ha chiesto a Kikuchi la possibilità di un nuovo sequel di Fatal Frame basato sulle reazioni del reboot della serie ed il produttore ha risposto: "Lo spero. Questa volta stiamo fornendo il porting di Maiden of Black Water come progetto per il ventesimo anniversario. Questa diventa un'opportunità per molti giocatori di giocarci e vogliamo davvero collegarlo ad un prossimo titolo".

Nell'intervista, Kikuchi ha anche menzionato l'aggiunta di più piattaforme perché vuole che ancora più giocatori provino il titolo. Koei Tecmo ha inizialmente pubblicato Maiden of Black Water esclusivamente per Wii U. La versione rimasterizzata arriverà non solo su Switch ma anche su piattaforme PlayStation, Xbox e PC.

Fatal Frame/Project Zero: Maiden of Black Water sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam il 28 ottobre 2021.

