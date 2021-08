Nintendo annuncia ottimi risultati finanziari ma vendite e profitti sono in calo

Nintendo ha annunciato i risultati finanziari per il trimestre fiscale terminato il 30 giugno 2021.

Innanzitutto, apprendiamo che le vendite della grande N sono diminuite del 9,9% su base annua, mentre l'utile operativo è diminuito del 17,3%.

Sebbene le cifre siano diminuite, questo non racconta "l'intera storia", poiché le vendite software e hardware Switch rimangono "stabili", come menzionato dalla stessa Nintendo.

Semplicemente, l'ultimo trimestre non è stato paragonabile a quello dell'anno scorso in cui la società ha lanciato Animal Crossing: New Horizons, che è stato fondamentale per la console.

Le vendite di hardware per Nintendo Switch sono diminuite del 21,7% su base annua e si dividono tra 3,31 milioni unità di Nintendo Switch e 1,14 milioni di unità di Nintendo Switch Lite.

Le vendite per Switch standard in realtà sono cresciute, mentre il calo proviene da Nintendo Switch Lite poiché Nintendo aveva più inventario da vendere l'anno scorso.

Per quanto riguarda il software lanciato nel trimestre, New Pokémon Snap ha distribuito 2,07 milioni di unità in occidente (in Giappone è stato pubblicato da The Pokémon Company quindi non vengono conteggiate le copie), mentre Mario Golf: Super Rush ha distribuito 1,34 milioni di unità.

Anche le vendite di giochi lanciati prima del trimestre hanno continuato a essere forti, ma le vendite di unità software sono diminuite del 10,2% su base annua a causa del confronto con il colosso Animal Crossing.

