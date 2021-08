Nintendo dal 1983 ha venduto oltre 800 milioni di console

Nintendo nell'ultimo rapporto finanziario ha annunciato di aver venduto nella storia delle operazioni sul mercato delle console oltre 800 milioni di dispositivi dal 1983. L'impressionante tetto è stato superato perché Switch ha raggiunto 89,04 milioni di unità vendute. La società ha visto un aumento dell'interesse per il modello standard, ma una diminuzione degli investimenti nella versione Lite.

Sony è al secondo posto, con circa 565 milioni di console nella sua storia, mentre Microsoft chiude il podio con 170 milioni di Xbox. Tuttavia vale la pena ricordare che quando PlayStation è entrata nel mercato giapponese nel dicembre 1994, Nintendo poteva già vantare un totale di 141,49 milioni di console vendute tra cui NES, Game Boy e SNES.

Quindi, se si considera il periodo solo dopo il debutto della prima PlayStation, Nintendo è ancora leader: ha distribuito circa 95 milioni di console in più in tutto il mondo rispetto a Sony. Nel calcolo delle piattaforme vendute sono state prese in considerazione solo console "a tutti gli effetti", escludendo Game & Watch, Color TV-Game, PlayStation Classic e simili.

Nell'infografica le ultime due a chiudere la classifica sono SEGA con circa 75 milioni di console vendute e Atari con circa 35 milioni.

Fonte: ResetEra