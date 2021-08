PS5 sempre introvabile? 'Le console andranno a ruba e sold out in pochi secondi'

Sony Interactive Entertainment ha risolto in parte la carenza di componenti per garantire migliori volumi di produzione di PlayStation 5. Ciò, tuttavia, non garantirà ancora un flusso di fornitura migliore per soddisfare la domanda significativamente elevata durante le festività natalizie del 2021.

"In futuro, Sony venderà ogni singola PS5 che immetterà nei mercati in pochi secondi. Pertanto, la sfida non è generare domanda, ma l'offerta", ha detto l'analista Serkan Toto a Bloomberg parlando dei dati finanziari condivisi ieri da Sony.

Si temeva che la carenza globale di componenti avrebbe avuto un impatto sulla produzione di PS5. Sony ha comunque già assicurato abbastanza chipset (via Twinfinite) per raggiungere il suo obiettivo fiscale di produrre 14,8 milioni di unità, per finire con un record di 22,6 milioni di unità distribuite entro il 31 marzo 2022, secondo il chief financial officer Hiroki Totoki.

Trovare una console PS5 disponibile presso un rivenditore o online rimane una sfida. Il COVID-19 ha messo un freno alla produzione, con gli scalper che hanno peggiorato le cose.

Era quasi impossibile trovare una PS5 durante le festività natalizie del 2020, ma Sony sperava di vedere la carenza di forniture migliorare in tempo per le festività natalizie del 2021. Mentre gli acquirenti saranno felici di sapere che Sony non è stata costretta a ridurre i volumi a causa della carenza di componenti, troveranno lo stesso difficoltà nel tentativo di acquistare una console.

Più di 10 milioni di console PlayStation 5 sono state vendute in tutto il mondo ed è diventata la console PlayStation più venduta nella storia.

