PS5: i dev kit in vendita su eBay e subito rimossi!

Secondo quanto riferito, un paio di dev kit per PlayStation 5 sono apparsi su eBay in queste ore prima di essere ritirati dal sito nel giro di poco. Gli elementi, un kit di sviluppo DFI-D1000AA e un test kit DFI-T1000AA, sono stati originariamente individuati dall'utente di Twitter iDCx1337, il quale è stato in grado di estrarre immagini dall'elenco prima della sua scomparsa. Uno screenshot della pagina eBay indica che le due console sono riuscite a raggiungere € 2.850 dopo 12 offerte.

Mentre il test kit sembra quasi identico ai modelli PlayStation 5 disponibili sul mercato, le immagini del dev kit evidenziano l'esclusiva costruzione a forma di V utilizzata nei brevetti pre-lancio che avevano fatto il giro del web. Sono stati anche fotografati per l'inserzione eBay due controller DualSense completamente neri.

eBay è in genere pieno di aste per kit di sviluppo retrò e persino cartucce di riproduzione illegali o giochi che sono stati prodotti da terzi senza il permesso degli editori originali per l'uso su console. Con questo in mente, non è chiaro quale regola abbia infranto questa asta. È anche possibile che eBay abbia semplicemente agito in seguito ad una richiesta di Sony.

PS5 Testing kit DFI-T1000AA. eBay listing got taken down pic.twitter.com/x61BtJihEt — ? (@iDCx1337) August 4, 2021

Attualmente Sony non ha fatto nessuna dichiarazione e nemmeno eBay. Come dire, è stato breve...ma intenso.

