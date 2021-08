Switch un vero successo! Ha superato le vendite di PS3 ed Xbox 360

Come vi avevamo riportato, Nintendo Switch ha venduto oltre 89 milioni di unità nell'ultimo rapporto finanziario condiviso da Nintendo. Questo numero supera sia Xbox 360, che ha venduto un totale di 85 milioni di unità, e PS3 che ne ha vendute poco più di 87 milioni.

Attualmente la console ibrida di Nintendo ha registrato un grande successo da quando è stata inserita nel mercato: ora, la prossima console da battere è un'altra pietra miliare della società nipponica, ovvero Wii che ha venduto oltre 101 milioni di unità. Secondo le stime di Nintendo, l'azienda prevede di vendere 20,5 milioni di console in più durante l'anno finanziario in corso, pertanto il traguardo per raggiungere Wii non sembra poi così tanto difficile.

Come previsto, Nintendo ha subito un calo nelle vendite rispetto allo scorso anno, nonostante l'enorme domanda del 2020 che ha visto le persone optare sempre di più per la console domestica ibrida in seguito ad una serie di lockdown causati dalla pandemia da Coronavirus. Tra aprile e giugno 2021, Switch ha venduto 4,45 milioni di unità in tutto il mondo, una media di 1,48 milioni di unità al mese. Nello stesso periodo del 2020 la console ibrida ha venduto 5,67 milioni di unità, pertanto si è registrato un calo del 21,7%.

Oltre la console, anche i giochi hanno avuto una parte importante per quanto riguarda i ricavi di Nintendo: Animal Crossing New Horizons ha venduto 10,6 milioni di copie nel primo trimestre del 2020, mentre Miitopia e Mario Golf: Super Rush pubblicati quest'anno hanno superato il milione di copie. Ad ottobre di quest'anno Nintendo lancerà Switch OLED, una console ibrida con schermo più ampio: non ci resta quindi che attendere i prossimi risultati per capire se questa nuova versione verrà accolta calorosamente dai fan.

Fonte: IGN