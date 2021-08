Mario Kart 8 è immortale e vende più dei nuovi giochi Switch

La super star di Nintendo non è New Pokémon Snap o il colosso Animal Crossing: New Horizons. bensì Mario Kart 8.

Mario Kart è ancora uno dei titoli Nintendo più venduti. È stato il secondo gioco più venduto dell'ultimo trimestre di Nintendo, che includeva due nuove uscite, New Pokémon Snap, Mario Golf: Super Rush e Miitopia. Ha persino battuto il popolare e molto più fresco Animal Crossing: New Horizons.

Sette anni dopo, la "resistenza" di Mario Kart 8 è un po' una meraviglia. lanciato per la prima volta su Wii U nel 2014, il gioco di corse riceve ancora attenzione da Nintendo e continua a figurare tra i "Best of the Switch".

Ma un gioco di sette anni è comunque un gioco di sette anni. Non riceve aggiornamenti sostanziali da molto, accontentandosi invece di integrazioni con kit Labo, Switch online, moto Toy-Con. L'ultimo DLC per Mario Kart 8 è uscito su Wii U, incluso in Mario Kart 8 Deluxe per Switch. Nintendo continua anche a pubblicizzarlo di tanto in tanto nonostante la sua età, con pubblicità e menzioni che girano su materiale ufficiale fino alla fine del 2020.

È chiaro che Mario Kart non ha bisogno di grandi cambiamenti per mantenere il suo slancio. Dopotutto, la serie è un classico di Nintendo. È familiare e facile da giocare con gli altri.

E così, si ritrova vicino a New Pokémon Snap, che ha venduto ben 2 milioni di unità nel primo trimestre sul mercato. Questo numero è probabilmente anche più alto poiché le sue vendite giapponesi non sono incluse dato che è venduto da The Pokémon Company in Giappone. Ma Mario Kart ha comunque guadagnato 1,7 milioni di vendite.

Fonte: Kotaku.