PS2 Eclipse è l'incredibile PS2 portatile creata da un modder

GingerOfOz è un modder di console che aveva lavorato ad un Wii portatile dalle dimensioni di un Game Boy. Ora il fantasioso creatore è tornato, anche questa volta trasformando una console in un portatile: la protagonista in questo caso è PlayStation 2.

Soprannominata "PS2 Eclipse", la mod prevede il taglio di una scheda madre PS2 originale e l'inserimento in uno chassis stampato in 3D con una serie di pulsanti PlayStation Vita, joystick in stile Nintendo Switch, un display 480p da 5 pollici, batterie e un paio di extra circuiti stampati personalizzati. Si tratta di un piccolo palmare e il fatto che utilizzi l'hardware PS2 originale anziché un'emulazione significa che non ha grossi problemi di compatibilità con la libreria della console che conta quasi 4.000 giochi.

Sebbene GingerOfOz abbia fatto un ottimo lavoro, includendo addirittura altoparlanti, un jack per cuffie e un indicatore della durata della batteria, ammette che a volte può avere difficoltà a rilevare che c'è un controller collegato. Pertanto, alcuni giochi si rifiuteranno di caricarsi e sono effettivamente ingiocabili. Probabilmente questo problema verrà risolto in un secondo momento.

Sfortunatamente, a differenze del Wii portatile, il modder non ha intenzione di realizzarli in serie e venderli. Dovremo quindi dare uno sguardo alla console portatile solamente tramite il video qui sopra.

Fonte: VG247